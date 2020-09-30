30 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 1.96 EURO 9,0770 -1.11
USD 7,7250 -1.18 ALTIN 469,490 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan, Ermeni güçlerine ait 8 Grad füzesini imha etti

DHA/İHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 21:46 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 21:46

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait 8 Grad füzesinin imha edildiği görüntüleri paylaştı.


Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
 

ETİKETLER

Azerbaycan 8 Grad füzesi Ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.