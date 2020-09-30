Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
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- Azerbaycan, Ermeni güçlerine ait 8 Grad füzesini imha etti
Azerbaycan, Ermeni güçlerine ait 8 Grad füzesini imha etti
DHA/İHA | 30 Eylül 2020 Çarşamba - 21:46 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 21:46