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Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan İran'a roket atıldı

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 23:48 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 23:48

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.


Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak  için operasyonlarını sürdürdüğü, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon  amacıyla İran'a roket attığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Sinsi düşmanın bu hareketi bizi öfkelendiriyor ve kardeş  İran halkının endişesini paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
Azerbaycan'a dost ve kardeş ülke olan İran'ın, Ermenistan'ın saldırgan  politikasını kınadığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiği  hatırlatılan açıklamada, "Bugün, kardeş İran halkının dayanışmasını hissediyor ve  İran hükümetinin resmi olarak ilan ettiği desteği takdir ediyoruz."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar nedeniyle İran'ın Hüdaferin  ilçesinde 2 köye 10 roket düşmüş, roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılmış, bir  kişi de yaralanmıştı.
 
İran, tarafları aynı durumun tekrarlanmaması konusunda tarafları  uyarmıştı

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