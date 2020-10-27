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Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu!

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu!