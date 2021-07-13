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Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

13 Temmuz 2021 Salı - 18:32 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 18:32

Azerbaycan'a, yurt dışından gelen 31 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı tespit edildi.


Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan  açıklamada, Kovid-19 mutasyonları sonucunda son zamanlarda görülen varyantların  dünyada ciddi kaygı oluşturduğu, Azerbaycan'da da yeni varyantlarla ilgili  analizlerin yoğun şekilde yapıldığı belirtildi.
 
 
Yapılan kontroller sonucunda, yurt dışından Azerbaycan'a gelen 31  kişide Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiği bildirilen açıklamada, hızla  yayılan Delta varyantına karşı en etkili mücadele yönteminin aşı olduğu  kaydedildi.
 
TABİB, hayatın normale dönmesi için herkesi maske, mesafe ve hijyen  kurallarına uymaya ve aşı yaptırmaya çağırdı.

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