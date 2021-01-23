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Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

23 Ocak 2021 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 17:03

Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Azerbaycan'da Türkiye saatine göre 16.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
 
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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