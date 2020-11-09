Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev resti çekti: Türk askerini davet ederim!

Gelen son dakika haberine göre; Şuşa zaferinden sonra kritik gelişmelerin yaşandığı Dağlık Karabağ için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni açıklamalar geldi. Aliyev, "Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir" dedi.

Azerbaycan 27 Eylül’den bu yana sürdürdüğü Dağlık Karabağ mücadelesinde adım adım zafere yaklaşıyor. Simge şehir Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla ülkede bayram havası hakim… Kalan bölgelerde ise Azerbaycan ordusu Ermenistan ’a cephede ağır kayıplar verdirdi.

"TSK'YI DAVET EDERİM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , çatışma bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirerek önemli bir açıklama yaptı.

AZTV’de geçen açıklamaya göre Aliyev “Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri yardımına başvurabilir” dedi.

Aliyev şöyle konuştu:

“Türk askerinin müdahalesine gerek kalmayacağını düşünüyorum. Ancak, yıllar önce Türkiye ile anlaşma imzaladık. Dolayısıyla; böyle bir durumda (askeri desteğe ihtiyaç) gerekli yasal dayanağa sahibiz.”