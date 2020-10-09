Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu tarihi şansı kaçırmasınlar

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri Aliyev, bugün birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’dan Mingaçevir yönüne atılan balistik füzenin Azerbaycan füze savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve 20 kilometreden fazla bir yükseklikte imha edildiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rusya 'nın davetiyle iki ülkenin dışişleri bir araya gelecek. Aliyev, görüşmelerden sonra Ermenistan 'ın Karabağ 'dan çekilmemesi halinde harekatların devam edeceğini duyurdu. Aliyev ayrıca Ermenistan'a ait 2 tane S-300 hava savunma sisteminin yok edildiğini açıkladı.

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Bugün Azerbaycan ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.

Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.

Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır.

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Paşinyan "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "Ne oldu, verdi? Ne oldu, kaçtı?"