Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den tarihi Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'dan çıkacağı takvimi sunması gerektiğini ifade etti, Paşinyan'ı özür dilemeye davet etti. Aliyev, Türkiye'den alınan SİHA'ların Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda büyük avantaj yarattığını da vurguladı. Aliyev, Ermeni halkı ile sorunları olmadığını belirtti, "Onlar kendi yönetiminin esiri olmuşlar" ifadelerini kullandı.

TRT Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev Haber 'de canlı yayına konuk oldu. Bakü'de gerçekleşen özel programda, Aliyev çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye'den envantere katılan SİHA'ların kendilerine büyük avantaj sağladığına vurgu yaptı, "SİHA'lar dünyanın en iyi araçlarıydı. Onların bizim ordumuzda olması büyük imkanlar sağladı. Can kaybını çok da büyük olmamasını sağladı. Bu imkanlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyi ki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var." dedi.

Aliyev, Ermenistan 'ın topraklarından çıkacakları takvimi sunması gerektiğini ifade etti.

Aliyev'in çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

"ERMENİSTAN BİZE TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKACAĞI TAKVİMİ SUNMALI"

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan 'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz isteriz ki, bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.

"TARİHİ ADALET, 'KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR' DİYOR"

Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik. Tarihi adalet diyor ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Türkiye güçlü bir devlettir, bu işlerde faal olmalıdır. Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Bizi en çok destekleyen Türkiye olmuştur. Bizim birliğimizi ebedi olmalıdır. Türkiye'den sonra Pakistan Afganistan bize destek veren ülkeler oldu. Onlara teşekkür ederim. Bu çetin dönemde onların dayanışması bizim için çok önemlidir.

RUSYA AÇIKLAMASI

Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Rusya kimsenin tarafını tutmuyor. Ermenistan, kendisine doğrudan saldırmamızı istiyor. Bize saldırırken, Rusya'dan yardım geleceğini düşünüyorlardı.

"ERMENİSTAN'DA ÇOK DERİN BİR SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR"

Ermenistan'da şu anda çok derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor. Bu kriz neticesinde Ermenistan'da siyasi ilişkiler bozuldu. Ermenistan'ın içinde çok ciddi bir rahatsızlık var. Ermenistan kara propaganda yürütüyor.

SİHA'LARA BÜYÜK ÖVGÜ

SİHA'lar dünyanın en iyi araçlarıydı. Onların bizim ordumuzda olması büyük imkanlar sağladı. Can kaybını çok da büyük olmamasını sağladı. Bu imkanlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyi ki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var. Türk sanayi ürünlerinin bizde olması bizi güçlendirir. Bugün NATO 'daki en büyük ikinci ordudur. Türk ordusunun karşısında kimse duramaz. Biz de bunu yapacağız. Bölgede bizim de karşımızda kimse duramayacak. Türkiye ve bizim iimiz hak işidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama toprağımızı da vermeyiz.

"ERMENİ HALKI KENDİ YÖNETİMİNİN ESİRİDİR"