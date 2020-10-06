Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'taleplerimiz var' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır" diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmesi gerekiyor. Uluslararası arabulucular bu garantileri bize sağlamalı" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" dedi.