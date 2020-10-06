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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'taleplerimiz var' açıklaması

06 Ekim 2020 Salı - 13:43 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 13:43

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan Ermenistan arasındaki çatışmanın durması için ABD, Rusya ve Fransa çağrı yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bize ciddi garantiler verilmesi gerekiyor" dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov: "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" açıklamasını yaptı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır" diye konuştu.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmesi gerekiyor. Uluslararası arabulucular bu garantileri bize sağlamalı" dedi.
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" dedi.

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Azerbaycan ermenistan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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