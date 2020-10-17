Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sert açıklama! 'Savaş meydanında...'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın hain saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulunarak, "Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuliyet taşıyacaklardır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan 'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi.

Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuiyet taşıyacaklardır. Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

ÇATIŞMA MEYDANINDA ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİK

Bizim öz amacımız var. Bu amaç çerçevesinde tüm Azerbaycan birleşmiştir. Azerbaycan ordusu düşmanları kovuyor. Çatışma meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

BU MANERT HAREKETLER İRADEMİZİ KIRAMAZ

Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor. Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.

ERMENİSTAN'I KİM SİLAHLANDIRIYOR?

Bu kadar silah... Ermenistan'ın devlet bütçesi de belli. Hangi şekilde bu silahlar alınıyor?Kim onları silahlandırıyor? Bugün de onlara kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.Bu sorulara biz cevap istiyoruz, eminim ki bu cevapları alacağız.

FUZULİ KENTİYLE BERABER 7 KÖY KURTARILDI

Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyümüz işgalden kurtarılmıştır. Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

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