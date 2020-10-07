Aliyev CNN Türk'te dünyaya ilan etti! 'Ermenistan savaşı kaybediyor'

Hiç kimsenin sözüyle oturup durmayız, kimseye de baş eğmeyiz.

Bize karşı kara propaganda yapanlar ve bazı ülkelerin medyaları harekete geçtiler. Birçok durumda sesimiz duyulmuyor. Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür etmek isterim.

Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan'a teröristler getirdiler.

Boru hattı Ermenistan'ın hedeflerinden biridir. Onlar bizim enerji altyapımızı vurmayı planlıyorlardı. Dağlık Karabağ'da tek bir Azerbaycanlı kalmadı, hepsi kovuldu.

Yedi bölgeden de bütün Azerbaycan nüfusu kovuldu. 80'lerin sonunda nüfusun yüzde 25'i Azerbaycanlı'lardan oluşuyordu. Azerbaycan'da birçok milletler yaşıyor, Ermeniler'in de yaşamaları doğaldır. Azerbaycan çok kültürlü bir ülke olarak tanınır.

SİHA'lar hem bize avantaj sağlıyor, hem de can kaybının artmaması için avantaj sağlıyor. Teknolojisi mükemmel. SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu.

Bizde S-300'ler var, Rusya'dan aldık. Ermenistan'ın parasız silahlanması onlarda bir güven yarattı. Bazı ülkeler bize ambargo uyguluyor ancak bu bize problem yaratmıyor. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisi o kadar gelişiyor ki ilerde bizim Türk yapımı silahlarla teçhizatımız güçlenecektir.

Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan'a gösterilen destek, Türk insanının desteği.