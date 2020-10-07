Aliyev CNN Türk'te dünyaya ilan etti! 'Ermenistan savaşı kaybediyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk cekibinden Enver Kaptanoğlu ve Ahmet Akpolat'a konuştu. Birçok şehrin ateş atında olduğunu ve Ermeni güçlerin Azerbaycan'a karşı hücuma geçtiğini söyleyen Aliyev, en yakın Terter şehrine günde 2 bine kadar mermi sıkıldığını belirtti. Ardından 'Ermenistan savaşı kaybediyor' açıklamasını yaptı.
Aliyev'in açıklamaları:
Artık bir şehir ve birçok köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan halkı hiç barışmayacak. Karabağ bizim ezeli toprağımızdır.
Ermeni silahlı güçleri bize karşı hücuma geçtiler. Bizim birçok şehirlerimiz ateş altında.
(Ermenistan'ın şehirlere füzelerle saldırması sorusu) Bence Ermenistan ordusunun acizliği. Balistik silahlarla sivilleri hedef almak cinayettir.
Ermenistan savaşı kaybediyor. Maksimum derecede sivillere ziyan verdirmek için çirkin yöntemlere başvuruyorlar. En yakın Terter şehrine günde 2 bine kadar mermi sıkılıyor. Bunun esas amacı sivilleri zora sokmaktır. Bu bir kez daha Ermenistan'ın faşist mahiyetini gösterir.
Azerbaycan ve Türkiye sanki terör gruplarını getirmiş ancak bunun hiçbir kanıt yoktur. 10 gündür bir kanıt sunulmuyor. Herhalde her ülke kendini savunmalıdır. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır, nasıl bir ülke kendi toprağını fethedebilir?
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilsin. Uluslararası medya Ermeni tarafında. Bize karşı kara propaganda uzun zamandır var. Biz başka ülkelerin elinde alet olmak istemeyiz ve olmayacağız.
Hiç kimsenin sözüyle oturup durmayız, kimseye de baş eğmeyiz.
Bize karşı kara propaganda yapanlar ve bazı ülkelerin medyaları harekete geçtiler. Birçok durumda sesimiz duyulmuyor. Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür etmek isterim.
Ermenistan'ın savaşa hazırlandığı biliniyordu. Ermenistan terörist devlettir. Teröristler topraklarımızda üs kurdular. Muhtelif ülkelerden Ermenistan'a teröristler getirdiler.
(Rusya'dan bölgede nasıl bir beklenti içindesiniz sorusu) Yeni zamanda bu üç eş başkan arasında, Rusya tek komşumuz. Rusya ile tarihi ilişkimiz var. Şimdiki dönemde hem Ermenistan'la hem Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirir. Rusya ile herhangi bir sorun yok.
(İran neresinde sorusu) Tahran işgal son bulsun diyor.
(Donald Trump sorusu) Amerika da Minsk grubu eş başkanıdır. Trump'la bir temasım olmadı ancak ABD'nin üst düzey yetkilileri fikirlerini bildirdi.
Boru hattı Ermenistan'ın hedeflerinden biridir. Onlar bizim enerji altyapımızı vurmayı planlıyorlardı. Dağlık Karabağ'da tek bir Azerbaycanlı kalmadı, hepsi kovuldu.
Yedi bölgeden de bütün Azerbaycan nüfusu kovuldu. 80'lerin sonunda nüfusun yüzde 25'i Azerbaycanlı'lardan oluşuyordu. Azerbaycan'da birçok milletler yaşıyor, Ermeniler'in de yaşamaları doğaldır. Azerbaycan çok kültürlü bir ülke olarak tanınır.
SİHA'lar hem bize avantaj sağlıyor, hem de can kaybının artmaması için avantaj sağlıyor. Teknolojisi mükemmel. SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu.
Bizde S-300'ler var, Rusya'dan aldık. Ermenistan'ın parasız silahlanması onlarda bir güven yarattı. Bazı ülkeler bize ambargo uyguluyor ancak bu bize problem yaratmıyor. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisi o kadar gelişiyor ki ilerde bizim Türk yapımı silahlarla teçhizatımız güçlenecektir.
Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan'a gösterilen destek, Türk insanının desteği.