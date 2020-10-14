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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

DHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 17:53

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.


Azerbaycan’ın Ermeni saldırılarının ardından Dağlı Karabağ’daki topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
 
Aliyev, “Kahraman Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köylerini ve Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tagaser köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.
 
 

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