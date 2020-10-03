03 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1240 0.28
USD 7,7640 0.23 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: '30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok'

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 11:16 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 11:16

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.


Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden  kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.
 
Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin  Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği  yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.
 
Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir  sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere  yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları  defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir."  diye konuştu.

ETİKETLER

Azerbaycan Aliyev ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.