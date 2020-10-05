05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.155 0.91 EURO 9,0850 -0.13
USD 7,7350 -0.30 ALTIN 470,850 -0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

DHA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 10:37 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 10:37

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığı açıklandı.
 
Yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı" denildi.
 

ETİKETLER

MSB Azerbaycan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.