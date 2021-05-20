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Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile iniş yaptı

Hakan KABAHASABOĞLU/GİRESUN, (DHA) |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 20:48 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 20:48

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızası nedeniyle sahile zorunlu iniş gerçekleştirdi.


Tirebolu ilçesinde saat 19.00 sıralarında Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından nedeniyle içinde bulunan 6 personel ile Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Amasyanın Merzifon Hava Üssüne gittiği öğrenilen helikopterin inişi sırasında yaralanan olmadığı belirtildi. Helikopterin iniş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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