Az pişmiş domuz eti yiyince beyninden bunlar çıktı!

Çinli doktorlar, çiğ et yiyen bir adamın kafasında 30 tenya yumurtası buldu. Çin'in güney batısındaki Guizhou kasabasında yaşayan Wu isimli 46 yaşındaki adamın 1 yıl önce epileptik nöbet, kusma ve baş ağrısına maruz kaldı. Hastaneye giden adamın kafasında 30 tenya yumurtası görüldü.

SEBEBİ AZ PİŞMİŞ DOMUZ ETİ

Beyin cerrahları tarafından ameliyat edilen adamın kaftasının içindeki lavralar ve yumurtalar çıkartıldı. Doktorlar hastanın az pişmiş domuz eti yediği için bu hale geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

1 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEYDİ

46 yaşındaki adamın beynindeki yumurtalar ortalama 1 santimetre genişliğindeydi. MR görüntülemesinde fark edilen yumurtaların adamın beyninde aşırı sıvı birikmesine yol açtığı ifade edildi.

DOKTORLAR ÖZENLE ÇALIŞTI

Guizhou Tıp Üniversitesinden Dr. Yang, yumurtaların içinde hareket eden larvaların beynin çevresine dağılmış olduklarını ve ameliyat esnasında yumurtaları kırmamak için oldukça özenli hareket ettiklerini söyledi. Tenyaların yumurtalarında çıkması durumunda beyinDe çok ciddi hasara sebep olabilecekleri açıklandı.