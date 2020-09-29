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'Az kalsın gerçekten boğulacaktım'
Aslı Omağ, geçtiğimiz hafta 'Kalk Gidelim' dizi çekimlerindeki boğulma sahnesiyle gündeme gelmişti. Oyuncunun, gerçekten boğulduğunu zanneden bir turist çekim ekibini fark etmeyerek oyuncuyu kurtarmaya çalışmıştı. Omağ, o sırada olayın şokuyla gerçekten boğulacağını söyledi.
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı TRT1 dizisi 'Kalk Gidelim'in, Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Aslı Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanıp yardıma koşan yabancı bir turist, ekibi şoke etmişti..