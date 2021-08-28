Ayzer Danga kimdir? Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga nereli, kaç yaşındaydı?

Anadolu rock türünün önde gelen gruplarından Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti. Bu acı haberi Ayzer Danga’nın eski grup arkadaşları Cahit Berkay ve Taner Örgün verdi. Ayzer Danga kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Moğollar’dan Taner Örgün ve Cahit Berkay Twitter paylaşımlarında müzisyen arkadaşlarının öldüğünü duyurdu. “Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik” diye yazan Berkay, “Çok üzgünüm” dedi. Taner Öngür ise, “Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim” ifadelerini kullandı.

AYZER DANGA KİMDİR?

13 Şubat 1947 İstanbul doğumlu Ayzer Danga, arkadaşlarıyla Siyah Örümcekler grubunu kurduktan sonra profesyonel müziğe dans orkestralarında başladı. Mavi Işıklar’la çalışan Danga, Moğollar’a katıldı.

Cem Karaca’yla ortak müzik yapıldığı dönemde gruptan ayrılıp Kardaşlar’a katılan Danga, Edip Akbayram Dostlar’da da çaldı. Danga ayrıca, bir dönem Erkin Koray'la müzik yapmış, Kerem Güney’le çalışan Güneşin Sofrası ile Zorbeyler gruplarında yer almıştı.