Ayvalık ve Çeşme'de hortum paniği! Yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir." açıklamasını yaptı. Öte yandan Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu. Hortum nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi. Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova Karşıyaka , Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada "İzmir/Çeşme - Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir. AFAD ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Durum stabil. Geçmiş olsun İzmir ." açıklamasını yaptı.

16 KİŞİ YARALANDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Vali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı. Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık 'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.