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Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şubat ve mart aylarından bu yana erken rezervasyon kabul eden bir otelin, bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olduklarını ileri süren tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı Ayvalık’ta, Turizm Bakanlığı’na bağlı olmadığı ve Ayvalık Belediyesi'nden aldığı eski bir ruhsatla faaliyet gösterdiği öğrenilen turistik tesisten, geçen aylarda erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin huzurlu bir tatil hayali, tesisin bir başka işletmeye devredilmesi sonucunda suya düştü. 
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