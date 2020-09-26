Ayvalık Çiçek adası kimin? Çiçek Adası’nın sahibi kimdir? Çiçek Adası nerede, Ayvalık’ta hangi mahalleye bağlı?

Hülya Avşar, 55 milyon TL’ye Ayvalık’taki Çiçek Adası’nı alıyor. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek. Haberlerin ardından Çiçek adası nerede? Çiçek adası kimin? soruları arttı ve Çiçek Adası'nın sahibi merak edildi.

Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi. Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek. Peki, Çiçek adası kimin? Çiçek adası nerede?

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır.

ÇİÇEK ADASI’NIN SAHİBİ KİM?

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana zaman zaman satışıyla gündeme geliyor.

Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde.

Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Ayvalık’ın doğasını ve doğal güzelliklerinin en iyi şekilde korunması bilinciyle, mübadele döneminde kendilerine verilen Çiçek Adası’na sahip çıktıklarını ifade etmişti.