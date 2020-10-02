Aytun Çıray kimdir, nereli, kaç yaşında? Aytun Çıray biyografisi…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray son günlerde konuşan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Aytun Çıray kimdir, nereli?

İYİ Parti’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, başbakan danışmanlığı, Petkim, Erdemir ve İsdemir’in yönetimlerinde görev almış bir hekimdir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Aytun Çıray kimdir?

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

1957 yılında İzmir Bayındır’da doğan Aytın Çıray hekim diplomasına sahip bir siyasetçidir.

Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık yapan ve 1995 genel seçimlerinde Tansu Çiller’in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi’nin İzmir Milletvekili aday adayı olan Çıray, DYP İzmir milletvekili adayı ön seçiminde 3.oldu. Fakat genel merkez kararı ile 5.sıraya kaydırıldı ve partisi yeterli oyu alamadığı için seçilmedi.

1999 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili adayı ön seçiminde 1.oldu fakat genel merkez tarafından listeden çıkarıldı. Bu olaydan sonra DYP’den ayrıldı.

2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi İzmir 2.sıra milletvekili adayı oldu fakat partisi barajı geçemediği için seçilemedi.

2007 yılında Demokrat Parti’ye katıldı ve aynı partinin 2007 kongresinde genel başkan adayı oldu. İlk üç aday arasında olduğu kabul edildi, ancak kongreyi siyaseten meşru bulmadığı için adaylıktan çekildi.

24., 25. ve 26. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden TBMM İzmir milletvekili seçildi. 23 Ekim 2017’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti ve Meral Akşener’in lideri olduğu İYİ Parti’nin kurucu üyesi oldu. Aynı partide Genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevine getirildi.

Fransızca bilen Çıray, evli ve iki çocuk babasıdır.