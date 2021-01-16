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Ayta Sözeri'nin yeni dizi heyecanı

16 Ocak 2021 Cumartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 10:24

Ayta Sözeri, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.


Ayta Sözeri, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
 
Şarkıcı, “Yeni yılda dijital konserler verdik. Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde yeni bir diziye başlıyorum, heyecanlıyım” açıklamasını yaptı.
 

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Ayta Sözeri Trump Yeni dizi
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