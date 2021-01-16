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Ayta Sözeri'nin yeni dizi heyecanı
Ayta Sözeri'nin yeni dizi heyecanı
16 Ocak 2021 Cumartesi - 10:24
| Son Güncelleme : 16 01 2021 - 10:24
Ayta Sözeri, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
SONRA OKU
Ayta Sözeri, önceki gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Şarkıcı, “Yeni yılda dijital konserler verdik. Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde yeni bir
dizi
ye başlıyorum, heyecanlıyım” açıklamasını yaptı.
ETİKETLER
Ayta Sözeri
Trump
Yeni dizi
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