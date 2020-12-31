Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nerelidir? Ayta Sözeri'nin biyografisi...

Türkiye’nin ilk trans oyuncusu ve insan hakları aktivisti Ayta Sözeri dizilerde ve filmlerdeki performansı ile pek çok kişinin gönlünde taht kurdu. ‘Kayıp Şehir’, ‘Paramparça’, ‘Ulan İstanbul’gibi döneminin en çok izlenen dizilerinde rol alan son yıllarda da konserleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayta Sözeri yarışma programındaki jüri üyeliği ile gündemde. Pek çok kişi Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli? sorularını merak ediyor. İşte Ayta Sözeri'nin hayatı hakkında merak edilenler...
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.
Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk transoyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir.
2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri 2017 yılında Gülse Birsel’in Aile Arasında filminde de rol aldı. 2018'de 50. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Aile Arasındaki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ayta Sözeri 2019'da Kanal D'de yayınlanan Benimler Söyle yarışmasının jüri üyeliği yaptı. Konserler vermeye devam eden Ayta Sözeri, 2020 yılında aynı yarışmanın FOX TV yayınlarında jüri üyeliğine devam ediyor.
AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
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