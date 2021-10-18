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Ayta Sözeri'den Binnur Kaya itirafı: Çekiniyordum!
Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, önceki akşam Kadıköy'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sözeri, konuk oyuncu olduğu 'Kırmızı Oda' dizisi ve yapımdaki rol arkadaşı Binnur Kaya ile ilgili konuştu.
Ayta Sözeri, önceki akşam Moda Kayıkhane'de sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Sözeri, "Yıllardır Moda'da yaşıyorum, hep geliyorlar beni dinlemeye" diyerek seyircisinin kendisini çok sevdiğini belirtti.
Ayta Sözeri, önceki akşam Moda Kayıkhane'de sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Sözeri, "Yıllardır Moda'da yaşıyorum, hep geliyorlar beni dinlemeye" diyerek seyircisinin kendisini çok sevdiğini belirtti.