Ayta Sözeri'den Binnur Kaya itirafı: Çekiniyordum!

Ayta Sözeri, önceki akşam Moda Kayıkhane'de sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Sözeri, "Yıllardır Moda'da yaşıyorum, hep geliyorlar beni dinlemeye" diyerek seyircisinin kendisini çok sevdiğini belirtti.