Aysun programa canlı bağlandı ve ortalığı karıştırdı!

Gelinler, yemeklerini yaptıkları sırada Aysun'un yolladığı videoyu izlediler. Videoda herkese ver yansın ediyordu. Bir tek Gizem'e başarılar dileyen Aysun'un mesajı karşısında diğer gelinler onun nazarında Gizem'e yüklendiler. Daha sonra ekranda Aysun'u tekrar gördüler. Aysun bu sefer programa canlı bağlantıyla bağlandı. Gelinlerle karşılıklı atışmaya başladı. Özellikle yerine gelen Didem ile sert bir tartışmanın içine girdi.

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