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Aysun programa canlı bağlandı ve ortalığı karıştırdı!

18 Kasım 2020 Çarşamba - 14:55 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 14:55

Gelinim Mutfakta'da Aysun, arkasından konuşan gelinlere cevap vermek için canlı bağlantı gerçekleştirdi!


Gelinler, yemeklerini yaptıkları sırada Aysun'un yolladığı videoyu izlediler. Videoda herkese ver yansın ediyordu. Bir tek Gizem'e başarılar dileyen Aysun'un mesajı karşısında diğer gelinler onun nazarında Gizem'e yüklendiler. Daha sonra ekranda Aysun'u tekrar gördüler. Aysun bu sefer programa canlı bağlantıyla bağlandı. Gelinlerle karşılıklı atışmaya başladı. Özellikle yerine gelen Didem ile sert bir tartışmanın içine girdi.
 
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aysun gelinim mutfakta ortalık karıştı
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