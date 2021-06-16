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Ayşenil Şamlıoğlu sette talihsiz bir kaza geçirdi!

16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:20 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 10:20

Bir süredir ‘Menajerimi Ara' dizisinde 'Peride' karakterine hayat veren usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.


Star TV'de yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.
 
Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, gönderisine "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası,yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.
 
Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Ayşenil Şamlıoğlu sette ayağını kırdı
 
YİNE SETTE DÜŞMÜŞTÜ
 
Şamlıoğlu, 2016 yılında da sette düşmüş ve yaşadıklarını "Sokakta çekim yaparken kaldırımda bahçe kapısı önünde paspas gibi görünen yer, cam kapakmış. Yaklaşık iki metre boşluktan düştüm, çok ucuz atlattım. Bir bacak yarım alçıda, diğeri kesikler içinde" sözleriyle duyurmuştu.
 
Ayşenil Şamlıoğlu sette ayağını kırdı

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ayşenil şamlıoğlu set sette kaza takipçileriyle paylaştı
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