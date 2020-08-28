Ateş'in sürekli Ayşen'den kaçması, durumları karıştırıyor. Ayşen, Ateş'le konuşmak için fırsat kolluyor. Onun neden böyle davrandığını merak edip, durumu düzeltmek istese de Ateş buna yanaşmıyor. Ateş'in bu bilinçli tavrı, Ayşen'i çok üzüyor. Peki ikili arasındaki bu gerilim nasıl son bulacak?
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Ayşen ve Ateş arasında roller değişti!
28 Ağustos 2020 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 11:47
Kanal D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk yeni bölümleriyle cumartesi günleri ekrana gelecek.
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