04 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.134 0.59 EURO 8,2230 0.38
USD 6,9560 0.05 ALTIN 441,280 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor

04 Ağustos 2020 Salı - 10:46 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 10:46

Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı.


Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 6 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

 

ETİKETLER

ayşen görücü ateş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.