Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.
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- Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor
Ayşen'e görücü geleceğini öğrenen Ateş büyük şaşkınlık yaşıyor
04 Ağustos 2020 Salı - 10:46 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 10:46
Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
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