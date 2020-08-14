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Ayşegül Yıldız, Bodrum tatilinde

Ayşegül Yıldız, Bodrum tatilinde Sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız (39), kızı Elif Ada Tatlıses ile beraber Bodrum tatiline çıktı.
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