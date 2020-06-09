Ayşegül Atik kimdir? En Son Babalar Duyar dizisinin Şükran’ı kaç yaşında neden öldü?

Tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum'da vefat etti. Uzun yıllar boyunca yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisiyle de hafızalara kazınan Atik'in ölüm haberi sanat camiasını sarsarken, Ayşegül Atik neden öldü? Ayşegül Atik hastalığı ne? soruları da arttı. Ayşegül Atik kimdir?

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisi ile uzun süre ekranlarda olan Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Atik'in ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu. 1982'li yıllarda "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla da tanınan Atik'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'daki rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik; hayatını kaybetti.

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır