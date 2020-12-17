Ayşegül Alkan kimdir? Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan…

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Başkehim Dr. Alkan ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim" dedi.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Peki Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan kimdir?

DR. AYŞEGÜL ALKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Uzman Doktor Ayşegül Alkan, 1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1996 yılında buradan mezun olan 1997 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesinde Aneseziyoloji ve Reanimasyon bölümünde eğitim aldı, bu eğitimi de 2002'de tamamladı.

HEKİMLİK DENEYİMİ

2018-2008 Kumluca Devlet Hastanesi (Devam ediyor)

2006 -2008 Aksaray Devlet Hastanesi

2003-2006 Ardahan Devlet Hastanesi