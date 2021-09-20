Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına tepki gösterdi!

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatari son olarak kendisine gelen yorumlara yanıt verdi. Ayşecan Tatari bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu yanıt verdi ve şunları söyledi: