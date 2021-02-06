İbo Show bu hafta birbirinden değerli önemli isimleri ağırlıyor. Cumartesi günleri izleyenlere eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan programın bu haftaki konuklarından biri de Ayşe Mine oldu. Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında, nereli? Müziğe 13 yaşında başlayan Ayşe Mine’nin biyografisi…

Cumartesi günlerinin sevilen programlarından İbo Show'a bu hafta Türk Sanat Müziği ve arabesk ağırlıklı bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, İbo Show'un konukları da araştırılmaya başlandı. Bu haftanın değerli konuklarından biri olan Ayşe Mine’nin hayatı merak ediliyor. Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? İşte Ayşe Mine hakkında merak edilenler…

Ayşe Mine kimdir?

30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Mine müziğe 13 yaşındayken Radife Erten'den ders alarak başladı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'dan dersler alan Ayşe Mine, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam etti.

16 yaşında iken ilk 45'lik plağını piyasaya çıkardı. 80'lerde arabest müziğe transfer olan Ayşe Mine'nin 1977'teki bu işk 45'liğinden Demek ki öyle isimli şarkısı hit oldu. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynadı.

Erkek Milleti isimli plağı ile "Altın Long Play" ödülünü kazanan Ayşe Mine, yine bu isimle Murat Soydan ile başrollerini birlikte oynadığı 1986 yılında Erkek Milleti sinema filmini çekti. Erkek Milleti sinema filminden 8 yıl sonra 1994’te senaryosunu Vecdi Uygun’un yazdığı ve yönetmenliğini Demirhan Ersunar’ın yaptığı Mutlugiller isimli televizyon dizisinin başrolünde kendisi olmasının yanı sıra Meral Zeren, İbrahim Gündoğan, Diler Saraç, Sadettin Erbil, Canan Hoşgör gibi oyuncularla da birlikte oynadı. 1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu var.