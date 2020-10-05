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Ayşe Karaman davasında karar çıktı!

05 Ekim 2020 Pazartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 12:10

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan’a “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.


Ankara’da Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili görülen davada, mahkeme sanığa bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 
 
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.
 
 
Bugün görülen karar duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanık Özgür Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
 

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Ayşe Karaman dava karar
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