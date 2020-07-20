Ayşe Ayata kimdir? Ayşe tatile çıksın parolasındaki Ayşe Güneş Ayata şimdi ne yapıyor?

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 'şifre ismi' Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Ayşe Güneş Ayata kimdir? 'Ayşe tatile çıksın' parolasındaki Ayşe kimdir? Ayşe Güneş Ayata şimdi ne yapıyor? İşte Ayşe Güneş Ayata hakkında merak edilenler...
46 yıl önce 1974 yılı Temmuz ayında Cenevre’de Kıbrıs müzakeresi sürerken, Başbakan Ecevit ile Dışişleri Bakanı Turan Güneş arasında kararlaştırılan “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla İkinci Barış Harekatı başlamıştı. Parolada adı geçen Ayşe, Turan Güneş’in kızı ve günümüzün ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Ayşe Güneş Ayata’ydı.
AYŞE GÜNEŞ AYATA KİMDİR?
20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtının unutulmayan parolası 'Ayşe tatile çıktı' parolasıydı. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızıdır. 1974 Temmuz’da Cenevre’de Kıbrıs müzakeresi sürerken, Başbakan Ecevit ile Dışişleri Bakanı Turan Güneş arasında kararlaştırılan “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla İkinci Barış Harekâtı başlamıştı.
ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu olan Ayşe Güneş Ayata , yüksek lisansını İngiltere'de tamamladı.
Doktorasını da İngiltere'de kent üniversitesinde yapan Ayata, doçentlik ve profesörlük unvanlarını mezun olduğu ODTÜ'de tamamladı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olan Ayata, 1994-2000 yılları arasında İİBF'nin dekan yardımcısıydı. 2011-2014 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ayata, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Wissenschaftszentrum Berlin, Manchester Üniversitesi ve Paris EHESS'te misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
ODTÜ Öğretim Üyesi olan Ayşe Güneş Ayata'nin Türk Siyaseti, Siyasi Partiler Siyasette Kadınlar, Cinsiyet ve Etnisite üzerine çalışmaları bulunuyor.