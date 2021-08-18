Ayrıntılı ultrason gebelikte erken teşhis sağlıyor!

Rutin gebelik kontrolleri, bebeğin yalnızca anne karnından doğumuna kadar olan süreci için değil doğumdan sonraki sağlık durumu için de büyük önem taşıyor. Özellikle gebeliğin 19. ila 23. haftaları arasında yapılması önerilerin ayrıntılı ultrason taramasının kritik olduğuna dikkat çeken Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ferda Ağırgün, “Ayrıntılı ultrason bebeğin kemiklerine, kalbine, beynine, omuriliğine, yüzüne, böbreklerine ve karnına detaylıca bakılmasına imkan verir. Tarama, bazı omurilik rahatsızlıkları başta olmak üzere kalp kusurları ve yarık dudak gibi doğum sonrası ameliyat gerektirebilen durumların tespit edilmesini sağlar” diyor.

Gebelikte düzenli kontrol, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için büyük önem taşıyor. Uzmanların aksatılmaması için uyarıda bulunduğu tetkiklerin başında ise 20 haftalık taraması olarak da bilinen ayrıntılı ultrason geliyor.

Bebeğin iç organlarının detaylıca incelenebildiği bu ultrason türünün pek çok hastalığın erken teşhisinde kritik rol oynadığını söyleyen Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ferda Ağırgün, “Ayrıntılı ultrason bebeğin kemiklerine, kalbine, beynine, omuriliğine, yüzüne, böbreklerine ve karnına detaylıca bakılmasına imkan verir. Tarama, bazı omurilik rahatsızlıkları başta olmak üzere kalp kusurları ve yarık dudak gibi doğum sonrası ameliyat gerektirebilen durumları tespit ettiğinden hamileliğinin 19. ila 23. haftaları arasında olan her anne adayına mutlaka önerilir” dedi.

STANDART ULTRASONDAN TEK FARKI HER ORGANIN TEK TEK İNCELENMESİ

Ayrıntılı ultrason taramasının teknik açıdan standart ultrasondan herhangi bir farkı bulunmadığını belirten Dr. Ağırgün, “Standart ultrasonda bebeğin genel sağlık durumu incelenirken ayrıntılı ultrasonda her organ tek tek incelenir. Yani daha detaylı görüntüleme söz konusudur ancak kullanılan tüm yöntemler standart ultrasonla aynıdır. Organların ayrı ayrı incelenmesi ise pek çok durumun daha net görülmesini sağlar. Örneğin bebeğin beyni, böbrekleri, iç organları veya kemikleri düzgün gelişmemiş olabilir. Bazı bebeklerin omuriliği etkileyen ve açık spina bifida adı verilen bir sağlık sorunu olabilir. Bu soruna sahip her 10 bebekten 9’u genellikle ayrıntılı taramada tanı alır. Aynı durum yarık dudak olarak adlandırılan ağız yapısındaki bozukluk için de geçerlidir. Buna karşın kalp kusurları sorunlarının tespiti daha zordur. Kalp kusuru olan bebeklerin ise neredeyse yarısı ayrıntılı ultrasonda tanı alır” diye konuştu.

SAĞLIK SORUNU RİSKİ HER ZAMAN VAR

Ayrıntılı ultrason taraması yaptırmanın bebek veya anne için herhangi bir risk teşkil etmediğine de değinen Dr. Ağırgün, “Aksine, varsa bebeği ve ailesini bekleyen sağlık sorunları hakkında önceden bilgi verir. Bu da hem doğum esnası hem de doğum sonrası için gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır. Önemli olan söz konusu tetkikin radyoloji uzmanları veya perinatoloji uzmanları tarafından yapıldığından emin olmaktır. Tetkik esnasında uzmanlar ebeveynleri eş zamanlı olarak bilgilendirir. Gerekli durumlarda ikinci bir uzmandan da görüş alınabilir. Burada altının çizilmesi gereken bir diğer nokta da bebeğin taramaların tespit edemediği herhangi bir sağlık sorunuyla doğma ihtimalinin her zaman olduğudur. Bu nedenle ayrıntılı ultrason sonrası rutin kontrollere devam edilir. Gerekli görülen durumlarda ayrıntılı ultrasonun tekrarı da istenebilir” ifadelerini kullandı.