Ayrılmak isteyen sevgilisinin evine bomba atmıştı! Sözleri pes dedirtti

Korkunç olay İstanbul Bağcılar’da yaşandı. Tolga Zararsız, ayrılmak isteyen sevgilisinin evine bomba ile saldırdı. Yargılaması devam eden ve hakim karşısına çıkan Zararsız, “Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

Bağcılar'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tolga Zararsız (36) "Yaptığım şey doğru değil. Şikayetçilerden özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tolga Zararsız'ı "Nitelikli mala zarar verme" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tolga Zararsız ve avukatları hazır bulundu. Müşteki Dilek K. ve babası da duruşmaya katıldı. Müşteki Dilek K.'nın komşusu Emine Gümüş tanık olarak verdiği ifadesinde olay günü patlama sesi duyduktan sonra cama çıktığını ve sanığı kaçarken gördüğünü söyledi.

"DAHA KORKUNÇ HALE NASIL GETİRİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Duruşmadaki savunmasında sanık Tolga Zararsız, "Dilekle 2019 yılının sonunda arkadaşlığımız başladı. İlk başlarda çok iyiydik, niyetim ciddiydi. Sonra Dilek 2020'nin ekim ayında ilişkimizi bitirdi. Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra Dilek benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için Dilek'in babasıyla görüştüm. Babası bana 'Bu duruma engel olacağım' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum, bazen uymadım. Dilek'in mahallesinde, karşı binasında oturan Suriyeli biriyle arkadaş oldum. O, Dilek dışarı çıktığında bana haber veriyordu. Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum. Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. 'Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm' diye düşündüm. Birini patlayacak, diğerini patlamayacak şekilde ayarladım" dedi.

"PATLAYICILARI KOYDUM VE ATEŞLEDİM, BEN ONLARI ÖLDÜRECEK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Müşteki Dilek evden çıktıktan sonra Suriyeli arkadaşının kendisine haber verdiğini anlatan sanık Zararsız, "Evin önünde 1,5 saat bekledim ama Dilek gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil, onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım. Amacım onları korkutup Dilek'in benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. Dilek'i hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada alınan rapora göre söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın bomba attığı sırada evde bulunan Erdoğan K. ve Nursel K.’yı öldürmeye elverişli bomba atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğine yer verilirken, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, 2 kişiye karşı "Bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 2’şer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"SENİ SEVEN BİR İNSANIN PEŞİNDEN KOŞMAK GEREKİYORMUŞ, SEVMEYENİN DEĞİL"

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Zararsız, "Yaptığım şey doğru değil. Şikayetçilerden özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS VE 20 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 4 ay, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda sanığın 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede geçen yıl 19 Aralık'ta Bağcılar 'da meydana gelen patlama olayı ihbarı üzerine yürütülen soruşturmada şüpheli Tolga Zararsız'ın evinde yapılan aramalarda birbirlerine bantlarla yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bomba ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu belirtildi. İddianamede pencerenin önünde bir adet patlamamış halde üzeri bantlarla sarılı bomba düzeneğinin olduğu anlatıldı. Şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçu kabul etmese de olay yerinde bulunan bomba ile aynı maddelere sahip bomba ve patlayıcı maddelerin ev aramasında şüphelinin ikametinde bulunduğuna yer verildi. Şüphelinin olayda kullanmış olduğu silahın bomba olduğu ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre ele geçirilen bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin atmış olduğu bomba ile müşteki Dilek K. ikamette bulunan herkese karşı ayrı ayrı 'Nitelikli Kasten öldürmeye teşebbüs ' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan toplamda 43 yıldan 68 yıla kadar hapsi talep edilirken 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması istenmişti.