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Ayrılık sonrası flaş iddia! Defne...

Ayrılık sonrası flaş iddia! Defne... Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir mekanda kadın arkadaşıyla sohbet etti.
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