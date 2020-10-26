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Ayrılık kararını yapımcı Burak Sağyaşar açıkladı!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 16:28

Başrollerini Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizide şoke eden bir ayrılık kararı verildi. Vedayı yapımcı Burak Sağyaşar sosyal medyadan duyurdu.


ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçim’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölüm fragmanında kesinleşti. 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde Vahide Perçim son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Söylentilerin doğru olduğunu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından açıkladı.
 
 
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman’ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, “Elveda Hünkar” notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.
 

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