Ayrılık kararını yapımcı Burak Sağyaşar açıkladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman’ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, “Elveda Hünkar” notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.