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Ayrılığa fazla dayanamadılar! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barıştı

06 Ocak 2021 Çarşamba - 12:44 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:44

İki ay önce birlikte yaşadıkları evden çıkarak taşınan şarkıcı Sinan Akçıl’ın (38), yılbaşını eski eşi Burcu Kıratlı (31) ile geçirdiği öğrenildi.


Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenen çift yeniden ayrılmıştı.
 
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya geldi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çiftin, yılbaşını birlikte geçirdiği iddia edildi.
 

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