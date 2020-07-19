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Aynur Aydın: 'Şop diyenlere cevabım''

Aynur Aydın, 'Fotoğraflarına çok photoshop yapıyorsun' diyen takipçilerine video ile cevap verdi.

Aynur Aydın: 'Şop diyenlere cevabım'' Aynur Aydın, paylaştığı bikinili kareleriyle sosyal medyayı salladı.
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