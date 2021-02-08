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Aynur Aydın'ın 14 Şubat isteği şaşırttı!

Aynur Aydın'ın 14 Şubat isteği şaşırttı! Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
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