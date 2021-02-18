Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var!

"ÖNEMSEMİYORUM!"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde attığı 'kiralık sevgili' tweetiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, "Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim tiye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum. Anlayanlar anlıyor zaten" dedi.