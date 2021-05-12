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Aynur Aydın'dan 'Aldatılmayı seviyorum' açıklaması!
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleriyle sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, aldatılma açıklamasıyla dikkat çekti.
Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik merkezine girerken görüntülendi. Güzellik merkezinde kontrolü olduğunu belirten Aynur Aydın, konu estetikten açılınca, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" dedi.