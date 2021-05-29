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Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleriyle sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk oldu. 35 yaşındaki Aydın, özel hayatıyla ilgili soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk olarak katılan Aynur Aydın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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