Aynı anda iki farklı Kovid-19 mutasyonu tespit edildi! İlk kez görüldü...

Dünya bir yandan Kovid-19'a karşı yaygın aşılama programlarına başlarken bir yandan da mutasyonlu virüs paniği büyüyor. Brezilya’da iki hastada koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi. Bu durumun bir ilk olduğu açıklandı.

Brezilya'da iki kişide aynı anda koronavirüsün iki farklı mutasyonu tespit edilirken, söz konusu virüs mutasyonlarının Güney Afrika 'da görülen E484K ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde, iki farklı koronavirüs mutasyonu ile aynı anda enfekte olan iki kişi tespit edildi. Her ikisi de 30 yaşında olan hastalarda, Güney Afrika'da görülen E484K mutasyonunun iki farklı türü olan B.1.1.248 ve B.1.91’in aynı anda görüldüğü bildirildi.

HASTANEYE YATMADAN İYİLEŞTİLER

“Birlikte enfeksiyon” olarak adlandırılan durumun görülmesine rağmen iki kişinin belirtilerinin de hafif ve orta şiddette olduğu aktarıldı. İki hastanın da hastaneye yatmalarına gerek kalmadan iyileştiği belirtildi.

Rio Grande do Sul'da yapılan araştırmalarda, biri yeni olmak üzere toplam 5 farklı varyant daha tanımlandı.

Koronavirüsün farklı mutasyonları ile eşzamanlı bulaşmanın salgında yeni bir tehlikeye işaret edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

HASTALIĞI NASIL GEÇİRDİLER?

Kişilerde Kovid-19 semptomlarının hafif olduğu, kişilerden birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.