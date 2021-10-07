Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Aynı anda gişeye girmeye çalışan araçlar sıkışıp kaldı
DHA | 07 Ekim 2021 Perşembe - 16:52 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 16:52