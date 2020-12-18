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Aynı aileden 6 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti!

DHA, AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 13:42 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 14:47

Rize'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.


Rize'de aynı aileden altıncı kişi, bir  ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 
 
İstanbul'da yaşayan ve bir ay önce Kovid-19 nedeniyle hayatını  kaybeden 24 yaşındaki Burak Genç, memleketi Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde  toprağa verildi.
 
Genç'in aynı hastalıktan tedavi gören babası Muhammet Genç (49) de 4  gün sonra vefat edince cenazesi oğlunun yanına defnedildi.
 
Burak Genç'in cenaze törenine katılan akrabalarından 12'sinin Kovid-19  belirtileri göstermeleri yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından  tedavilerine başlanan aile bireylerinden Bünyamin Genç (36) 1 Aralık'ta yaşamını  yitirdi. Tedavisi hastanede yapılan ve oğlunun vefat haberi saklanan baba Ali  Genç (58) ise 11 Aralık'ta Kovid-19'a yenik düştü.
 
 
Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53), 4 Aralık'ta hayatını  kaybetti ve kardeşi ile yeğeninin yanına defnedildi.
 
Genç ailesi, Kovid-19 sebebiyle son acıyı ise 17 Aralık'ta yaşadı.  Ağabeyi Ali Genç'i toprağa veren Fatma Duman, 53 yaşında tedavi gördüğü hastanede  vefat etti.
 
Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'daki bir  hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin  bulunduğu belirtildi.
 
Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, AA muhabirine, 36 yıllık hayat  arkadaşını toprağa koyması nedeniyle acısının çok büyük olduğunu anlattı.
 
Genç ailesinden 29 gün içerisinde altıncı cenazeyi defnettiklerini  ifade eden Duman, "Aşının bir an önce başlamasını istiyorum. Milletimiz perişan  olmasın, yuvalar yıkılmasın. Ufak baldızım 46 yaşında aynı hastalıktan yatıyor.  Belki de bu akşam haberini alacağız." dedi.
 
Aşının herkes tarafından vurulması gerektiğini belirten Duman, "Benim  içim yanıyor, başkalarının içi yanmasın. Kayınımı gömdüm, torunumu gömdüm.  Bacanağımı, bir torunumu daha gömdüm. Dayımın oğlunu gömdüm. Aşıyla birlikte  millet belki ferahlar." diye konuştu.
 
 
İlk cenazenin açıldığı iddiası
Salgında dayısı ve kuzenleri ölen Mustafa Duman, çok zor bir  imtihandan  geçtiklerini aktardı.
 
Ailede Kovid-19 nedeniyle ölümü gerçekleşen ilk kişinin Burak Genç  olduğunu vurgulayan Duman, "İlk yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya  geldikten sonra maalesef burada tabut açılıyor. Açıldıktan sonra benim abim ve  ölen yengem orada bulundu. Büyük ihtimalle oradan Kovid hastalığını aldılar. Ufak  rahatsızlığı vardı. İki haftadır yoğun bakımdaydı. Bu sabah kaybettik." şeklinde  konuştu.
 
Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar  perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da  kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6  kişi." dedi.
 
Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman,  "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey  cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse  sönmek üzere." ifadelerini kullandı.
 

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Rize koronavirüs ölüm
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