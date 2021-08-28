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Aynes Gıda satışa çıkarıldı! TMSF duyurdu...

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 10:24

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığı, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.


TMSF, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. TMSF Satış Komisyon Başkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yer alan ilanına göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve  Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile  oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”,  kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra  yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde  belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.
 
Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 667  milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi  nezdindeki "IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23" No'lu TL hesabına 66 milyon  700 bin TL nakit teminatın, “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat  Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekiyor.  Ayrıca nakit teminat dışında, 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde  tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya  teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri,  T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak  kabul edilecek ancak katılımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim  veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı  olarak kabul edilmeyecek.
 
  
Şartnamede belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek  belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 asıl ve  1 kopya olmak üzere, en geç 11 Ekim 2021 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonuna  kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra  numaralı alındı belgesi verilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar  değerlendirmeye alınmayacak.İhale, 12 Ekim 2021'de saat 14.30’da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143  Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla  verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya  hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek. İlanda, ihaleye katılım şartları, inceleme, ihale usulü, geçmiş dönem  borçları ve diğer hususlara ilişkin detaylara da yer verildi.
 

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Aynes Gıda TMSF satış
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